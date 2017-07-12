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Денис Куляш: Теста Купера не будет? Вы мне подняли настроение

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Денис Куляш  поделился мнением о подготовке к новому сезону и поведал о своих физических кондициях.

- Как вам занятия на открытом воздухе?
- Очень интересно! Приходишь на них с интересом, с душой, - приводит слова Куляша «БИЗНЕС Online» - Сегодня небольшой разгрузочный день. Поиграли в футбол, это не всегда удается на сборах. Немного встряхнулись, с эмоциями поиграли, потренировались.

- Вы очень эмоционально играли в футбол, не на шутку боролись за победу...
- Так с первого дня. Дело хоккеистов – бороться и играть. На поле друзей нет. Конечно, играли аккуратно, все-таки это партнеры по команде. Но надо выигрывать в каждом моменте. Начиная с футбола, зала и льда.

- Молодым игрокам подсказываете?
- Все молодые игроки хорошие. Они сами все умеют. Есть большой тренерский штаб, который им подсказывает, а мы друг против друга соперничаем.

- Сейчас пойдут кроссы, ваша любимая часть предсезонной подготовки. Готовы морально к ним?
- Конечно, любимая. Нет проблем, выйдут, как все побегу. Я готовился, знал, что будет. Эркка Вестерлунд – один из лучших друзей Раймо Сумманена. Я с ним работал, немного тренеры похожи. Я не хочу сравнивать, но тренировки, которые сейчас проходят, кое-что мне напоминают.

- Вам уже сказали, что теста Купера не будет?
- Я даже не знаю. Нам ничего не пишут, не говорят. Мне все равно.

- Тренер по ОФП сейчас сказал, что его не будет.
- Вы мне подняли сейчас настроение. Все равно бы пришлось бежать на локтях, коленях, хоть как.

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