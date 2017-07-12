Футболисты «Саутгемптона» соревновались в произношении фамилии Шварценеггера
Источник: RT на русскомКомментарии
Руководство «Саутгемптона» провело эксперимент с участием игроков команды, предложив им произнести по буквам фамилию актера и политика Арнольда Шварценеггера.
Как сообщает RT, с поставленной задачей ни один из футболистов не справился.
They're in Austria, but can anyone in the #SaintsFC squad spell the name of one of the country's most famous faces? 😂 pic.twitter.com/RgCSlkNh5x— Southampton FC (@SouthamptonFC) 11 июля 2017 г.
Напомним, что по итогам прошлого сезона «святые» заняли восьмое место в АПЛ.
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