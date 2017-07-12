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Футболисты «Саутгемптона» соревновались в произношении фамилии Шварценеггера

Источник:  RT на русскомКомментарии

Руководство «Саутгемптона» провело эксперимент с участием игроков команды, предложив им произнести по буквам фамилию актера и политика Арнольда Шварценеггера.

Как сообщает RT, с поставленной задачей ни один из футболистов не справился.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «святые» заняли восьмое место в АПЛ.

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