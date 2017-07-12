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Бывший полузащитник «Зенита» Власов стал игроком «Динамо СПб»

Источник:  ФК «Динамо СПб»Комментарии

«Динамо СПб» подписало контракт с 32-летним полузащитником Олегом Власовым, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

О сроке длительности соглашения не сообщается.

Напомним, Власов выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Последним клубом полузащитника был тульский «Арсенал», в составе которого в сезое-2016/17 он провел 20 матчей и забил один гол.

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