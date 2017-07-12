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Флойда Мэйвезера обвиняют в неуплате налогов

Источник:  Газета.RuКомментарии

Налоговое управление США (IRS) обвинило американского боксера Флойда Мейвезера-младшего в том, что он не заплатил налоги на сумму 22,2 миллиона $ в 2015 году.

В тот год Флойд провел один из самых известных боев в своей карьере, победив по очкам филиппинца Мэнни Пакьяо. Американец заработал на данном поединке свыше 200 миллионов долларов.

В ответ на обвинение управления Мейвезер-младший заявил, что он заплатил 26 миллионов долларов в качестве налогов в 2015 году и посчитал свои обязательства выполненными, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство AP

Напомним, 26 августа Флойд Мэйвезер проведет поединок со звездой ММА Конором Макгрегором. 

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