Бразильскому клубу запретили проводить домашние матчи в присутствии зрителей

Высший спортивный суд Бразилии постановил, что клуб «Васко да Гама» обязан проводить домашние матчи без зрителей на трибунах.

Как сообщает RT со ссылкой на Конфедерацию футбола Бразилии, решение было принято после убийства одного из болельщиков после одного из матчей.

Напомним, 9 июля после окончания встречи «Васко да Гама» - «Фламенго» на трибунах начались массовые беспорядки, которые переросли в бойню на улице. Полиция применила слезоточивый газ, в результате стычки один из болельщиков был убит выстрелом в горло.