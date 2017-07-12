Алексей Чернов: Перед подписанием контракта не мог уснуть

Голкипер «Уфы» Алексей Чернов, перешедший в уфимский клуб из «Калуги», поделился своими впечатлениями от трансфера.

«Хочется прибавлять и доказывать, что я чего-то стою, работать над собой и куда-нибудь выйти в футболке «Уфы». Что касается перехода, все произошло настолько случайно. Я не знал, что делать, куда ехать, действительно ли все это правда. Когда уже предложили контракт не мог уснуть часов шесть. Мысли в голове были потрясающие.

Условия просто отличные, эмоции только положительные. Ребята все добрые, отзывчивые, всегда помогают, что-то рассказывают хорошее. Думаю, что получится влиться в коллектив.

Знаю ли Лунева? Я занимался с ним пару тренировок, не знаю, помнит ли он меня. Мне было тогда 15 лет. В Калуге начинались сборы, и меня пригласили в команду. Я неделю тренировался. Тогда он оставил хорошее впечатление о себе. Захотел стремиться к таким вратарям. А когда он заиграл по-сумасшедшему, это еще больше придало мотивации», - цитирует Чернова официальный сайт «Уфы».