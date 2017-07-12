Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Чернов: Перед подписанием контракта не мог уснуть

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Голкипер «Уфы» Алексей Чернов, перешедший в уфимский клуб из «Калуги», поделился своими впечатлениями от трансфера.

«Хочется прибавлять и доказывать, что я чего-то стою, работать над собой и куда-нибудь выйти в футболке «Уфы». Что касается перехода, все произошло настолько случайно. Я не знал, что делать, куда ехать, действительно ли все это правда. Когда уже предложили контракт не мог уснуть часов шесть. Мысли в голове были потрясающие.

Условия просто отличные, эмоции только положительные. Ребята все добрые, отзывчивые, всегда помогают, что-то рассказывают хорошее. Думаю, что получится влиться в коллектив.

Знаю ли Лунева? Я занимался с ним пару тренировок, не знаю, помнит ли он меня. Мне было тогда 15 лет. В Калуге начинались сборы, и меня пригласили в команду. Я неделю тренировался. Тогда он оставил хорошее впечатление о себе. Захотел стремиться к таким вратарям. А когда он заиграл по-сумасшедшему, это еще больше придало мотивации», - цитирует Чернова официальный сайт «Уфы».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Корян перешел в «Локомотив»Нападающий Аршак Корян подписал контракт с московским «Локомотивом».Бывший полузащитник «Зенита» Власов стал игроком «Динамо СПб»«Динамо СПб» подписало контракт с 32-летним полузащитником Олегом Власовым, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Рамос пожелал Хамесу Родригесу удачи в новом клубе, но только не Лиге чемпионовЗащитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пожелал бывшему одноклубнику Хамесу Родригесу удачной карьеры в новом клубе.Сегодня «Бавария» проведет презентацию Хамеса РодригесаПо информации немецкого таблоида Bild, уже сегодня, 12 июля, «Бавария» проведет официальную презентацию колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, арендованного у мадридского «Реала».«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео)«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Марсель» объявил о возвращении Манданда«Марсель» объявил о возвращении МандандаГолкипер «Кристал Пэлас» Стив Манданда перешел в «Марсель», сообщает официальный сайт французского клуба.По зову «Папы Карло». Как «Бавария» и Хамес нашли друг другаПо зову «Папы Карло». Как «Бавария» и Хамес нашли друг друга11 июля герой чемпионата мира-2014 Хамес Родригес на правах аренды перешел из «Реала» в «Баварию».Защитник сборной Молдавии Армаш прибыл в расположение «Анжи»Защитник сборной Молдавии по футболу Игорь Армаш прибыл в расположение «Анжи», сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.«Арсенал» объявил о подписании контракта с сербским полузащитником «Осасуны»Сербский опорный полузащитник Горан Чаушич подписал двухлетний контракт с тульским «Арсеналом». Об этом информирует официальный сайт команды.«Монако» объявил о переходе голкипера «Осасуны»Альваро Фернандес Льоренте стал игроком «Монако». Об этом информирует официальный сайт клуба.«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде Рязанцева«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде полузащитника Александра Рязанцева до конца сезона-2017/18. Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.«Бавария» объявила о переходе Хамеса РодригесаПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к смене клубной прописки. Об этом сообщает авторитетное издание MARCA.Ола Эйна перешел в «Халл Сити»Защитник лондонского «Челси» Ола Эйна стал игроком «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.Муриэль перешел в «Севилью»Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль стал игроком испанской «Севильи».ПАОК объявил о переходе МакаПолузащитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Мак перешел в греческий ПАОК.Устинов перешел в «Ростов»Защитник «Рубина» Виталий Устинов перешел в «Ростов» на правах аренды.Российский футбол был в шаге от самого безумного трансфера в истории (видео)Российский футбол был в шаге от самого безумного трансфера в истории (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Воспитанник московского «Локомотива» перешел в «Арарат»Как сообщает пресс-служба «Арарата», голкипер юношеской сборной России Антон Шитов пополнил состав столичной команды.Кассано пополнил ряды «Вероны» (фото)Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано продолжит карьеру в «Вероне».Витоло продлил контракт с «Севильей»Полузащитник сборной Испании Витоло продолжит выступления за «Севилью».
Фигурное катание
Алексей Ягудин: Не болею за российские футбольные клубы, поддерживаю французов
Футбол
Массимо Каррера: Мы не можем позволить себе промахнуться с трансфером
Бокс
Флойда Мэйвезера обвиняют в неуплате налогов
Футбол
Переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону» признан законным
все новости
Калуга
Калугакалендарьстатистика
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы