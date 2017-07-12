Массимо Каррера: Мы не можем позволить себе промахнуться с трансфером

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем за Суперкубок против «Локомотива» - о замене Зобнина и трансферах.

- Как собираетесь заменять травмированного Зобнина?

- Безусловно, это серьезная потеря. Он мог закрыть две-три позиции на поле. Но наша игра в отсутствии Зобнина не изменится. Изменятся исполнители.

- Как влился в команду новичок Петкович?

- Хорошо. Он молод, перспективен. Пока не до конца готов физически, но, думаю, он поможет нам.

- Когда ждать других новичков?

- Сейчас все мысли о Суперкубке, а дальше будет видно. Мы не можем позволить себе промахнуться с трансфером. Нужно сделать точечный выбор.