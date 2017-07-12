Массимо Каррера: Мы не можем позволить себе промахнуться с трансфером
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем за Суперкубок против «Локомотива» - о замене Зобнина и трансферах.
- Как собираетесь заменять травмированного Зобнина?
- Безусловно, это серьезная потеря. Он мог закрыть две-три позиции на поле. Но наша игра в отсутствии Зобнина не изменится. Изменятся исполнители.
- Как влился в команду новичок Петкович?
- Хорошо. Он молод, перспективен. Пока не до конца готов физически, но, думаю, он поможет нам.
- Когда ждать других новичков?
- Сейчас все мысли о Суперкубке, а дальше будет видно. Мы не можем позволить себе промахнуться с трансфером. Нужно сделать точечный выбор.
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