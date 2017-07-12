Нападающий ЦСКА Витиньо будет играть под новым номером
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Нападающий ЦСКА Витиньо выбрал себе новый номер игровой футболки.
Как сообщает официальный сайт армейцев, бразилец взял себе 11-й номер, который стал вакантным после ухода полузащитника Алексея Ионова.
Бразилец @11vittinnho взял себе номер 1️⃣1️⃣, который освободился с уходом Алексея Ионова pic.twitter.com/QQI0RUghEH— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 июля 2017 г.
Напомним, что в минувшем сезоне нападающий играл под 31-м номером.
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