Алексей Ягудин: Не болею за российские футбольные клубы, поддерживаю французов

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о своих футбольных пристрастиях.

В футболе я давно перестал болеть за кого-то, если брать наши российские клубы, но на мировой арене всегда поддерживаю французов, поскольку много времени мы с семьей проводим во Франции. В хоккее болею за нашу сборную: в мае проходил чемпионат мира, и я поддерживал национальную команду.

А вообще я смотрю спортивные новости от керлинга до гандбола и даже гольфа. Мне интересно, что происходит в мире, - рассказал Ягудин в интервью «Газете.ру».

Напомним, Алексей Ягудин объявил о завершении карьеру в любительском фигурном катании в ноябре 2003 года.

