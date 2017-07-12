Алексей Ягудин: Сейчас на вершине фигуристы других стран, потом придет время России

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин заявил, что не считает странным успешное выступление азиатских фигуристов в последние годы.

«Теория о том, что азиатским фигуристам помогает строение тела? Серьезно? А что, азиаты выглядели по-другому лет 15 назад? Они как-то в теле изменились?

На вопрос о российских мужчинах-одиночниках у меня нет ответа — я не интересуюсь любительским фигурным катанием.

Это никакой не парадокс. Причина в том, что были времена, когда Россия очень много выигрывала, а потом наступил период кого-то другого. Не может быть такого, чтобы одна страна побеждала на протяжении многих лет.

В других государствах тоже ведь люди занимаются фигурным катанием, и сейчас просто пришла их пора. После них наступит вновь время россиян. Здесь не надо искать причину в организме. Школы у нас есть, все прекрасно работает, просто нет ничего стабильного в этом мире», – цитирует Ягудина «Газета.Ру».