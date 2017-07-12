Массимо Каррера: Новый лимит поможет сборной России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о новом лимите на легионеров.
- Со следующего сезона примут новый лимит на легионеров: будет ограничиваться заявка на сезон. Подстраиваете команду под новые привила?
- Это все-таки проблема сборной России. У российских футболистов должно быть больше практики, чтобы они развивались. Для этого надо ограничивать иностранцев – так делали и в других странах. Безусловно, лимит поможет российским ребятам расти. Легионеров станет меньше, будет, наверное, семь-восемь иностранцев, но более качественных, - сказал Каррера.
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