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Массимо Каррера: Новый лимит поможет сборной России

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о новом лимите на легионеров.

- Со следующего сезона примут новый лимит на легионеров: будет ограничиваться заявка на сезон. Подстраиваете команду под новые привила?
- Это все-таки проблема сборной России. У российских футболистов должно быть больше практики, чтобы они развивались. Для этого надо ограничивать иностранцев – так делали и в других странах. Безусловно, лимит поможет российским ребятам расти. Легионеров станет меньше, будет, наверное, семь-восемь иностранцев, но более качественных, - сказал Каррера.

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