Президент «Ростова»: В претендентах на пост главного тренера были иностранные специалисты

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал решение назначить главным тренером команды Леонида Кучука.

«Мы выбирали из пяти кандидатов: испанец, итальянец и три русскоязычных тренера. Со всеми мы провели переговоры. По сути, команду нужно строить с нуля, очень серьезные обновления. Мы приняли решение, что Леонид Станиславович нам подходит больше всего. Это высококлассный специалист, в которого мы верим. Кредит доверия у него очень большой, мы выбрали очень хорошего тренера.

Мы не рассматривали кандидатуру Кириченко на должность главного тренера, у него нет самостоятельного опыта работы и собственного тренерского штаба. Для нас это большие риски, и для него тоже. Дмитрий Сергеевич молодой талантливый тренер, и мы убеждены, что у него будет прекрасная тренерская карьера. Вопрос его ухода никогда не стоял. Также мы сделали предложение Александру Маслову и Михаилу Осинову возглавить дублирующий состав. В клубе должны работать люди, у которых «Ростов» в сердце и кому небезразлична судьба команды, кто сам здесь играл и хочет, чтобы у клуба все было хорошо. Поэтому мы сделали ставку на своих ребят», — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.