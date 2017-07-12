Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Ростова»: В претендентах на пост главного тренера были иностранные специалисты

Комментарии

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал решение назначить главным тренером команды Леонида Кучука.

«Мы выбирали из пяти кандидатов: испанец, итальянец и три русскоязычных тренера. Со всеми мы провели переговоры. По сути, команду нужно строить с нуля, очень серьезные обновления. Мы приняли решение, что Леонид Станиславович нам подходит больше всего. Это высококлассный специалист, в которого мы верим. Кредит доверия у него очень большой, мы выбрали очень хорошего тренера.

Мы не рассматривали кандидатуру Кириченко на должность главного тренера, у него нет самостоятельного опыта работы и собственного тренерского штаба. Для нас это большие риски, и для него тоже. Дмитрий Сергеевич молодой талантливый тренер, и мы убеждены, что у него будет прекрасная тренерская карьера. Вопрос его ухода никогда не стоял. Также мы сделали предложение Александру Маслову и Михаилу Осинову возглавить дублирующий состав. В клубе должны работать люди, у которых «Ростов» в сердце и кому небезразлична судьба команды, кто сам здесь играл и хочет, чтобы у клуба все было хорошо. Поэтому мы сделали ставку на своих ребят», — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Аршак Корян: Возвращение в «Локомотив» - большой шаг впередНападающий «Локомотива» Аршак Корян прокомментировал свой переход в московский клуб.Корян перешел в «Локомотив»Нападающий Аршак Корян подписал контракт с московским «Локомотивом».Президент «Ростова»: Бердыев хотел вернуться в Казань и доказать, что с ним поступили неправильноПрезидент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал об обстоятельствах ухода из клуба Курбана Бердыева.Владимир Дядюн стал игроком «Ростова»Нападающий Владимир Дюдюн подписал двухлетний контракт с «Ростовом», сообщает агентство «Р-Спорт».Бухгалтерия «Динамо». Колонка Сергея МикуликаБухгалтерия «Динамо». Колонка Сергея МикуликаМногие успешные команды практикуют ежегодные встречи с болельщиками.Массимо Каррера: Новый лимит поможет сборной РоссииГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о новом лимите на легионеров.Нападающий ЦСКА Витиньо будет играть под новым номеромНападающий ЦСКА Витиньо выбрал себе новый номер игровой футболки.Массимо Каррера: Мы не можем позволить себе промахнуться с трансферомГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем за Суперкубок против «Локомотива» - о замене Зобнина и трансферах.Алексей Чернов: Перед подписанием контракта не мог уснутьГолкипер «Уфы» Алексей Чернов, перешедший в уфимский клуб из «Калуги», поделился своими впечатлениями от трансфера.«Зенит» представил форму на сезон-2017/18 (фото)«Зенит» на своем официальном сайте показал, как будет выглядеть домашняя форма клуба на новый сезон.«Зенит» продлил контракт с Зыряновым«Зенит» продлил контракт с 39-летним полузащитником Константином Зыряновым, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Дядюн уходит из «Рубина»Казанский «Рубин» и нападающий Владимир Дядюн расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео)«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.СМИ: «Зенит» отказался продать Нету «Валенсии» за пять миллионов евроФутбольный клуб «Зенит» отклонил предложение «Валенсии» о покупке защитника Луиша Нету, сообщает португальское издание O Jogo.«Амкар» переиграл «Браво» на сборе в СловенииФутболисты «Амкара» в товарищеском матче на сборе в Словении обыграли команду «Браво» со счетом 3:1.ЦСКА провел тренировку в ВатутинкахФутболисты московского ЦСКА собрались на базе в Ватутинках, где провели тренировку, сообщает официальный сайт армейцев.Футболисты «Тосно» забили четыре безответных мяча в ворота «Анкарана»В товарищеском матче на сборе в Словении футболисты «Тосно» обыграли местный «Анкаран» со счетом 4:0.«Быть выше «Спартака». Огненная встреча динамовцев с болельщиками«Быть выше «Спартака». Огненная встреча динамовцев с болельщикамиВо вторник состоялась встреча болельщиков и руководства «Динамо», на которой прозвучало неожиданно много важных новостей.«Ростов» начал подготовку к матчу с «Уралом»Сегодня «Ростов» собрался на своей базе после двух дней выходных и начал подготовку к матчу первого тура РФПЛ с «Уралом».Манчини потерпит фиаско. Михаил Борзыкин – о новом «Зените»Манчини потерпит фиаско. Михаил Борзыкин – о новом «Зените»«Советский спорт» продолжает сериал, рассказывающий о готовности топ-клубов к новому сезону.
Фигурное катание
Алексей Ягудин: Не болею за российские футбольные клубы, поддерживаю французов
Футбол
Массимо Каррера: Мы не можем позволить себе промахнуться с трансфером
Бокс
Флойда Мэйвезера обвиняют в неуплате налогов
Футбол
Переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону» признан законным
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости