Президент «Ростова»: Бердыев хотел вернуться в Казань и доказать, что с ним поступили неправильно

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал об обстоятельствах ухода из клуба Курбана Бердыева.

- С Курбаном Бердыевы и с тренерским штабом у нас хорошие отношения. Это замечательные люди и настоящие профессионалы. Уход Курбана Бекиевича из Ростова был связан с тем, что его пригласили в Рубин, для него это вызов. В свое время было отдано много сил и души этому клубу. С командой из Казани Курбан Бекиевич выиграл много титулов, было вложено много сил, и, когда с ним некрасиво обошлись, он хотел вернуться и доказать, что с ним поступили неправильно.

Спасибо за эти 2,5 года Курбану Бекиевичу и его тренерскому штабу. Они подарили нашим болельщикам настоящую сказку. Мы продолжаем сотрудничество с Курбаном Бекиевичем, при поддержке администрации города Ростова-на-Дону запущен проект «Футбол детям», который мы планируем развивать, - цитирует Аратюнянца официальный сайт клуба.

Напомним, по окончании сезона-2016/17 Курбан Бердыев вернулся на пост главного тренера казанского «Рубина». Ранее он дважды приводил эту команду к титулам чемпионов России.

