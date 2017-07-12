Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь»
Источник: ТАССКомментарии
Экипаж «КамАЗ-мастер» российского гонщика Дмитрия Сотникова финишировал первым на пятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он показал время 4 часа 32 минуты 17 секунд.
Вторым и третьим стали партнеры Сотникова по команде Антон Шибалов (4 минуты 3 секунды отставания) и Эдуард Николаев (+09.47) соответственно. Еще один представитель команды «КамАЗ-мастер» Айрат Мардеев - 5-й (+26.20).
В общем зачете грузовиков по итогам пяти этапов Сотников вышел на первое место со временем 15 часов 25 минут и 26 секунд. Шибалов - второй (+00.48), чех Мартин Коломы из команды «Татра» - третий (+15.27).
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