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Дмитрий Сотников: Потеряли время, помогая Петеранселю

Источник:  «КАМАЗ-мастер»Комментарии

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поведал, какие трудности преодолел его экипаж во время прохождения четвертого этапа «Шелкового пути».

«В течение дня все постоянно менялось, всё время что-то происходило. Был момент, когда мы думали — сливаем, проигрываем, но ситуация поменялась и в конце удалось немножко отыграться. Петеранселю потребовалась помощь, и мы потеряли 5-7 минут, помогая ему. Потом мы благополучно эвакуировали Сириля Депре, чей автомобиль улетел с трассы в речку с крутым берегом. Потеряли на этом еще минут пять.

На втором участке я догнал Ардавичуса, он «зацепился» за мной, ехали вдвоем очень прилично, подгоняли друг друга. Мы менялись позициями и перекрещивали траектории — получился такой сумасшедший участок. Мы в метре друг от друга ехали, было очень скользко, я представлял, что если сейчас что-то произойдет, то мы оба куда-нибудь можем «пристроиться». В итоге мы оба догнали Айрата Мардеева — он тоже видит нас и взвинчивает темп. И Тон ван Генугтен тоже. Мы вчетвером, друг друга подстегивая, начинаем меняться позициями, в итоге Айрат и Артур встали вперёд. Но мы финишировали друг за другом. У нас была почти контактная борьба.

Мы проехали втроем, и это дало такую искру! Когда ты едешь один — не понимаешь, а когда видишь кого-то еще, мы друг друга подгоняли и все были быстрее. И в итоге удалось немножко отыграть, я доволен», — приводит слова Сотникова официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

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