Корян перешел в «Локомотив»

Нападающий Аршак Корян подписал контракт с московским «Локомотивом».

«Мы рады, что приобрели молодого и перспективного нападающего. Надеемся, что Аршак будет забивать голы, развиваться и поможет нам побеждать. Добро пожаловать домой! Но акцент бы я делал не на том, что это наш воспитанник, которого мы вернули, а на его будущем. У него все впереди», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова президента клуба Ильи Геркуса.

В прошлом сезоне Корян играл в голландском «Витессе».

⚠️ Аршак Корян – в «Локомотиве»!

С возвращением домой, Аршак! 💪🏻https://t.co/P83OD5bHGr — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 12 июля 2017 г.

Таблица трансферов РФПЛ