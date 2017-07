Мэнни Пакьяо: Я буду продолжать боксировать ради бога, своей семьи и болельщиков

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил о своем намерении продолжить спортивную карьеру.

«Я люблю этот вид спорта и пока страсть не уйдет, я буду продолжать боксиировать ради бога, ради своей семьи, ради моих болельщиков и моей родины», - написал Пакьяо на своей странице в сети Instagram.

- Представьте судей нашего боя с Хорном им самим. Люди видели, что произошло на ринге в этот вечер. Это не первый случай манипуляции результатами. Меня уже ничто не удивляет, - добавил филиппинский боец.

Manny Pacquiao Hints That Rematch With Jeff Horn is Coming https://t.co/mEVKys0ff2 #boxing pic.twitter.com/FJDhMLqUqb