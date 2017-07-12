Мэнни Пакьяо: Я буду продолжать боксировать ради бога, своей семьи и болельщиков

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил о своем намерении продолжить спортивную карьеру.

«Я люблю этот вид спорта и пока страсть не уйдет, я буду продолжать боксиировать ради бога, ради своей семьи, ради моих болельщиков и моей родины», - написал Пакьяо на своей странице в сети Instagram.

I love this sport and until the passion is gone, I will continue to fight for God, my family, my fans and my country. Публикация от Manny Pacquiao (@mannypacquiao) Июл 11 2017 в 9:18 PDT

- Представьте судей нашего боя с Хорном им самим. Люди видели, что произошло на ринге в этот вечер. Это не первый случай манипуляции результатами. Меня уже ничто не удивляет, - добавил филиппинский боец.

Напомним 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.

В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения. Мэнни уже объявил о своем намерении воспользоваться данной опцией.



