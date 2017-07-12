Мэнни Пакьяо: Я буду продолжать боксировать ради бога, своей семьи и болельщиков
Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил о своем намерении продолжить спортивную карьеру.
«Я люблю этот вид спорта и пока страсть не уйдет, я буду продолжать боксиировать ради бога, ради своей семьи, ради моих болельщиков и моей родины», - написал Пакьяо на своей странице в сети Instagram.
- Представьте судей нашего боя с Хорном им самим. Люди видели, что произошло на ринге в этот вечер. Это не первый случай манипуляции результатами. Меня уже ничто не удивляет, - добавил филиппинский боец.
Manny Pacquiao Hints That Rematch With Jeff Horn is Coming https://t.co/mEVKys0ff2 #boxing pic.twitter.com/FJDhMLqUqb— BoxingScene.com (@boxingscene) 12 июля 2017 г.
Напомним 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.
В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения. Мэнни уже объявил о своем намерении воспользоваться данной опцией.
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