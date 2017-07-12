Аршак Корян: Возвращение в «Локомотив» - большой шаг вперед
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Нападающий «Локомотива» Аршак Корян прокомментировал свой переход в московский клуб.
«Немного нервничал, когда подписывал контракт. Все-таки я провел в «Локомотиве» более 10 лет. Возвращение в клуб – большой шаг для меня. В «Локомотиве» хорошая конкуренция, и это всегда здорово. Чувствую, что готов помочь команде», - приводит слова Коряна официальный сайт «Локомотива».
В прошедшем сезоне Корян выступал в составе «Витесса».
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