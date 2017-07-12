Известные игроки, стримеры, комментаторы и аналитики СНГ сыграют на РОФЛОТУРИКЕ

Портал Dota 2.net анонсировал турнир РОФЛОТУРИК для известных игроков, стримеров, комментаторов и аналитиков СНГ.

Участники:

В начале каждого игрового дня команды получают задания, которые являются обязательными для выполнения. Невыполнение задания влечет за собой техническое поражение.



За каждую победу команда получает одно очко, за каждое выполненное задание – одно очко. По итогам групповой стадии турнир покинут 4 команды: 2 с наименьшим количеством побед и 2 с наименьшим количеством выполненных заданий. Групповая стадия пройдет по системе Round Robin bo2 (каждый играет с каждым). В плей-офф четыре команды будут соревноваться в формате Single Elimination (все матчи bo3).

Турнир пройдет с 12 июля по 1 августа. Призовой фонд составит 15 000 долларов.



Распределение призовых:



1 место: $4000 + награда за выполнение заданий

2 место: $2700 + награда за выполнение заданий

3-4 место: $1600 + награда за выполнение заданий

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