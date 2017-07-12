Известные игроки, стримеры, комментаторы и аналитики СНГ сыграют на РОФЛОТУРИКЕ
Портал Dota 2.net анонсировал турнир РОФЛОТУРИК для известных игроков, стримеров, комментаторов и аналитиков СНГ.
Участники:
В начале каждого игрового дня команды получают задания, которые являются обязательными для выполнения. Невыполнение задания влечет за собой техническое поражение.
За каждую победу команда получает одно очко, за каждое выполненное задание – одно очко. По итогам групповой стадии турнир покинут 4 команды: 2 с наименьшим количеством побед и 2 с наименьшим количеством выполненных заданий. Групповая стадия пройдет по системе Round Robin bo2 (каждый играет с каждым). В плей-офф четыре команды будут соревноваться в формате Single Elimination (все матчи bo3).
Турнир пройдет с 12 июля по 1 августа. Призовой фонд составит 15 000 долларов.
Распределение призовых:
1 место: $4000 + награда за выполнение заданий
2 место: $2700 + награда за выполнение заданий
3-4 место: $1600 + награда за выполнение заданий