Федор Чудинов: Сейчас профессиональный бокс в России будет регулироваться на государственном уровне

Экс-чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBA Федор Чудинов прокомментировал изменения в структуре российского профессионального бокса.

- Это положительно скажется на профессиональном боксе. Если раньше этим занимались коммерческие структуры, то сейчас все будет регулироваться на государственном уровне.

Уровень бокса вырастет, потому что будет надлежащий досмотр за анализами спортсменов, чистоту боев, будут лучше тренировки. В общем, все будет по закону, по правилам, все будет регулироваться жестко. На мой взгляд, это решение ведет только к хорошему, - заявил Чудинов.

Напомним, сегодня стало известно, что Федерация бокса России взяла под своей контроль профессиональный бокс в стране.

В реестре Министерства спорта профессиональный бокс был зарегистрирован как отдельная дисциплина. Ранее регулятором данного вида спорта выступала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством Виктора Агеева.