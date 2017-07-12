Артем Ребров: Теперь мне нужно доказывать тем людям, которые считают, что я не смогу повторить успех

Вратарь «Спартака» Артем Ребров – перед матчем за Суперкубок России против «Локомотива».

- Какие эмоции от вручения медалей?

- Главные эмоции были, когда вручался кубок. Сейчас особых впечатлений нет. Прошлый сезон, хорошо отметив, мы оставили позади. Это уже история.

- Как влился в команду Петкович?

- Хорошо. Приятный парень. Много общается с Поповым. Никаких проблем.

- Как оцените Кубок конфедераций?

- Конечно, переживали за ребят. Жаль, что не смогли выйти из группы. Но команда выглядела достойно. По самоотдаче никаких вопросов быть не может.

- Болельщики беспокоятся, что на новой форме нет фирменной белой полоске. Что думаете?

- Это важная часть истории. Но у футболистов другим голова забита. Надеюсь, болельщики нас поймут. Да и главное то, что под майкой.

- Как на вас повлияло чемпионство?

- Не успел им насладиться. Впереди много работы. Есть люди, которые не верили в меня. Теперь есть те, кто говорят, что повторить успех я не смогу. Поэтому буду доказывать, а не наслаждаться.