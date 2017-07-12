Game Show привлекла инвестиции на 3,5 млн долларов
Группа компаний Game Show привлекла 3,5 миллионов долларов от инвесторов прошлых раундов.
Данные средства холдинг планирует направить на реализацию новой стратегии развития и реструктуризацию компании. Game Show собирается закрыть свой офис в Вильнюсе и перевести лучших сотрудников в новую студию в Москве, открытие которой запланировано на осень текущего года. А также нанять дополнительные кадры для того, чтобы усилить текущую команду профессионалов. Помимо этого компания проведёт редизайн киберспортивной платформы gsl.tv.
В настоящее время компания расплатилась с контрагентами на 75% и закрыла 85% задолженностей по зарплатам. На очереди выплаты командам и киберспортсменам. Все операции с данными выплатами планируется завершить до конца июля.
«Сейчас разработан четкий план дальнейшего развития компании с учётом особенностей формирования сферы гейминга и киберспорта и роста интереса к этой теме в нашей стране и мире. При реализации новой стратегии мы будем учитывать современные тенденции развития гейминга и киберспорта и опираться на команду профессионалов, имеющих богатый опыт работы в индустрии», – отметила генеральный продюсер Game Show TV Наталья Чайковская.
Группа компаний Game Show была основана в 2010 году и является одной из старейших в сфере киберспорта на территории России и стран СНГ.