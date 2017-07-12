Дзюба, Кокорин, Иванович, Шатов и Ерохин презентовали форму «Зенита» на сезон-2017/18

«Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» презентовал игровую форму на новый сезон.

Домашний комплект состоит из голубой футболки, темно-синих шорт и гетр. Гостевой – из белой футболки с горизонтальными голубыми полосами, голубых шорт и гетр. Третий комплект выполнен в фиолетовом и золотом цвете.

Напомним, в первом туре РФПЛ сезона-2017/18 «Зенит» сыграет 16 июля в Хабаровске против СКА.