Дзюба, Кокорин, Иванович, Шатов и Ерохин презентовали форму «Зенита» на сезон-2017/18
«Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург»
презентовал игровую форму на новый сезон.
Домашний комплект состоит из голубой футболки, темно-синих
шорт и гетр. Гостевой – из белой футболки с горизонтальными голубыми полосами,
голубых шорт и гетр. Третий комплект выполнен в фиолетовом и золотом цвете.
Напомним, в первом туре РФПЛ сезона-2017/18 «Зенит» сыграет
16 июля в Хабаровске против СКА.
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