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Артем Дзюба: Новый стадион «Зенита» пока - не наш дом

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург». 

- Пока новый стадион - не наш дом. Мы мало провели здесь игр. В будущем, конечно, станет. Достаточно пять игр провести для этого, - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первые матче на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» провел в конце сезона-2016/17. Это были игры против «Урала» и «Ахмата». Матч с «Краснодаром» состоялся на «Петровском» из-за плохого качества газона. В сезоне-2017/18 домашние встречи «Зенита» будут проходить на новой арене. 

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