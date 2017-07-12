Артем Дзюба: Новый стадион «Зенита» пока - не наш дом

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».

- Пока новый стадион - не наш дом. Мы мало провели здесь игр. В будущем, конечно, станет. Достаточно пять игр провести для этого, - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первые матче на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» провел в конце сезона-2016/17. Это были игры против «Урала» и «Ахмата». Матч с «Краснодаром» состоялся на «Петровском» из-за плохого качества газона. В сезоне-2017/18 домашние встречи «Зенита» будут проходить на новой арене.