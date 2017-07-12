Олег Шатов: Третье место «Зенита» два года подряд - большая неудача

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от нового сезона РФПЛ.

- Как готовы, покажет начало сезона. Сборы продуктивно - физическая, тактическая подготовка. У команды было время сыграться. Мы все считаем, что третье место два года подряд - это большая неудача. Играть в ЛЧ - очень престижно. Нужно приносить городу титулы, в этом году надеемся на удачу, - передает слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом туре РФПЛ сезона-2017/18 «Зенит» сыграет 16 июля в Хабаровске против СКА.