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Сергей Прядкин обратился к российским болельщикам с просьбой вести себя адекватно

Александр Августин, Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выступил с обращением к российским болельщикам. 

- Мы стоим на пороге знаменательного события - ЧМ-2018. Уверен, что предстоящий чемпионат России по футболу станет интересным и ярким. Этот сезон будет особенным с точки зрения календаря, он будет достаточно сжатый и насыщенный. У нас появился новый клуб «СКА-Хабаровск». Чтобы привести инфраструктуру в порядок, лично постарался Виталий Мутко.

Прошедший Кубок Конфедераций задал определенную планку, он был проведен на высшем уровне.

На матч за Суперкубок билетов практически не осталось. Будем внедрять видеоповторы. Обращаюсь к болельщикам: К нашей стране приковано пристальное внимание, за этим сезоном будут следить международные СМИ, просим вас вести себя адекватно. Болеть можно, надо, но болеть надо цивилизованно, во избежание санкций против нас. Я очень надеюсь, что вы услышите нас, примите к сведению, - заявил Прядкин.

Напомним, матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 14 июля.

А чемпионат России-2017/18 стартует 15 июля тремя матчами: «Урал» - «Ростов», «Тосно» - «Уфа» и «Анжи» - ЦСКА.


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