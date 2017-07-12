«Зенит» презентовал гостевой и третий комплекты формы на сезон-2017/18 (фото)

«Зенит» на своем официальном сайте показал, как будут выглядеть гостевой и третий комплект формы на грядущий сезон.

«Дизайн гостевой футболки рассказывает о холодном северном климате Санкт-Петербурга и выполнен в ледяных цветах. На футболку по обеим сторонам добавлены диагональные голубые и белые полоски. Шорты — голубого цвета. Гетры выполнены в более темных голубых цветах.

Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи», - сообщает официальный сайт петербургской команды.



