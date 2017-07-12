Президент УНИКСа: Лэнгфорд заслужил хорошее отношение

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал уход из команды защитника Кита Лэнгфорда.

«Кит принял это решение по семейным обстоятельствам. У него маленький ребенок, жена, которые не хотели переезжать в Казань. Кит хочет быть ближе к дому. Я решил пойти ему навстречу. Конечно, я мог сказать «нет» и продлить его контракт, но он заслужил другого отношения. Он отыграл в УНИКСе три сезона и в каждом матче показывал высокий уровень, выкладывался на все 100%. Поэтому я отпустил его, как птицу высокого полета. Мы поблагодарили его. Желаем ему успехов в семейной жизни и игровой карьере», – цитируют Богачева «Известия».

Отметим, что Лэнгфорд подписал контракт с китайским «Шэньчжэнь Леопардс» на один год.