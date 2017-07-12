Сергей Прядкин: Галицкий заявил, что готов купить систему видеоповторов на свои деньги

Президент РФПЛ Сергей Прядкин пока не может сказать, когда система видеоповторов для помощи судейским бригадам будет введена в чемпионате страны.

- Не знаю, будет ли введена система видеоповторов в РФПЛ на данный момент. Галицкий заявил, что готов купить на свои деньги эту систему. Но сейчас это сложно, подготовка видеосудей может занять время.

Процесс сложный, должны быть определенные критерии. Должны быть две-три регламентирующие нормы. Нужно строгое определение - где и когда можно воспользоваться видеоповтором. Процесс непростой, к нему надо готовиться. Система определения гола уже существует, - заявил Прядкин.

Бизнесмен Сергей Галицкий - владелец футбольного клуба «Краснодар».

Напомним, система видеоповторов использовалась арбитрами во время Кубка конфедераций-2017, который проходил в четырех российских городах и завершился 2 июля. С определенными оговорками ФИФА признала данный эксперимент удачным.

