Президент «Ростова»: Перед клубом стоит задача выхода на частичную самоокупаемость

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовой политике клуба.

- На сегодняшний день бюджет формируется из собственных доходов, дотаций Правительства Ростовской области и инвестиции группы частных инвесторов. Задача, которую поставил губернатор — вывести клуб на частичную самоокупаемость и частные вложения, при этом снизить финансирование области. Кроме этого, у нас возникает кредиторская задолженность предыдущих периодов – 2014 и 2015 годов.

Мы провели ряд переговоров, с кем-то смогли договориться о реструктуризации, рефинансировании долга, с кем-то не смогли — погашаем задолженности. Какие-то долги мы не признаем и будем решать в судебном порядке. На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы сбалансировать бюджет и проводим финансовое оздоровление клуба, - цитирует Арутюнянца официальный сайт клуба.

Напомним, новым главным тренером «Ростова» стал Леонид Кучук.

В чемпионате России-2016/17 команда заняла шестое место.

