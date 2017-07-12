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Владимир Денисов: Иных вариантов, кроме «Динамо», не оказалось

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Защитник Владимир Денисов прокомментировал свой переход в стан минского «Динамо».

«У меня давно была мысль, что рано или поздно я еще сыграю за «Динамо-Минск». Просто я не знал, когда это случится. А сейчас рад возвращению в клуб. К белорусам предвзятое отношение? Это вопрос к руководству российских клубов, которые принимают подобные решения. Что касается меня, я считаю, что могу играть в этой Лиге как легионер.

Честно сказать, в КХЛ вариантов было немного, учитывая статус легионера. Единственное, можно было выбрать Европу. Но там надо было ждать, а я – за определенность. Поэтому принял приглашение «Динамо». Понятно, что подсознательно тебе хочется большей ясности, а когда в составе всего 20 игроков и нет тренерского штаба, в то время как уже надо начинать сборы, то возникают сомнения. Но скоро будут подписания, появятся легионеры, и все будет хорошо. А опасения у нас бывают перед каждым сезоном.

Каковы первые впечатления от работы с Горди Дуайером? Мы успели познакомиться, перекинуться парой слов. Понятно, что у каждого тренера свое видение, свои подходы, но уверен, что мы найдем общий язык.

Я уже успел выйти на лед. Всегда тяжело вкатываться в сезон. Летняя рутинная работа мало кому нравится, но все понимают, что это необходимо. Пока катание, катание, катание – на это делаем акцент. Ничего, вкатимся – это рабочий процесс.

Сегодня на льду часто был слышен мой голос? Просто надо, чтобы ребята не сачковали, а все делали четко. Понятно, что всем тяжело, но все в одинаковых условиях, и работу надо делать на совесть», — цитирует Денисова официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Денисов выступал за челябинский «Трактор», сыграв 50 матчей, забросив одну шайбу и отдав две результативные передачи.

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