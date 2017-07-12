Сергей Прядкин: Неизвестно, какая еще будет зима, у нас и лета нет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, чем руководствуется лига, составляя календарь матчей.
«При составлении календаря, мы учитываем мнение болельщиков, но еще раз говорю, мы безысходны в данном вопросе. Неизвестно какая будет зима, были сезоны, когда в декабре снега в декабре небыло. Было такое что в Москве тепло, а в Перми дубак, это не отговорка. Очень прошу, чтобы все внимательно посмотрели брошюру, как составляется календарь», - заявил Прядкин.
ЦСКА и «Спартак» сыграют 12 августа. Опубликован календарь первых восьми туров чемпионата России-2017/18
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически