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Умар Кремлев: Требования к российским промоутерам будут жесткими, каждый должен будет проходить аттестацию

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о том, какие требования отныне будут предъявляться к отечественным промоутерам. 

- Промоутерским компаниям лицензии будут выдаваться ежегодно, чтобы промоутеры повышали свою квалификацию и качество вечеров бокса, которые проходят в России. Требования станут жесткими, каждый промоутер должен проходить аттестацию в Федерации бокса России.

Все проводимые в России мероприятия будут четко контролироваться. Будет установлен порядок, как должны проходить бои и осуществляться отдельные нюансы, как, к примеру, тейпирование боксеров, - рассказал Кремлев.

Напомним, сегодня стало известно, что Федерация бокса России взяла под своей контроль профессиональный бокс в стране.

В реестре Министерства спорта профессиональный бокс был зарегистрирован как отдельная дисциплина. Ранее регулятором данного вида спорта выступала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством Виктора Агеева.

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