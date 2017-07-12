Витоло стал игроком «Атлетико»
Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии
Полузащитник «Севильи» Витоло перешел в мадридский «Атлетико».
Как сообщает официальный сайт «матрасников», контракт с 27-летним игроком подписан до 2022 года.
¡Acuerdo con @VitoloMachin hasta 2022! Será inscrito como jugador rojiblanco el 1 de enero #Vitolo2022 https://t.co/NvRZwnWoyQ pic.twitter.com/0kMk4NIMr0— Atlético de Madrid (@Atleti) 12 июля 2017 г.
Отмечается, что к команде Витоло присоединится в 2018 году, из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков. Первую половину сезона хавбек проведет в «Лас-Пальмасе».
В прошедшем сезоне Витоло принял участие в 40 матчах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
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