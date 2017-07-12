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Витоло стал игроком «Атлетико»

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Полузащитник «Севильи» Витоло перешел в мадридский «Атлетико».

Как сообщает официальный сайт «матрасников», контракт с 27-летним игроком подписан до 2022 года.

Отмечается, что к команде Витоло присоединится в 2018  году, из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков. Первую половину сезона хавбек проведет в «Лас-Пальмасе». 

В прошедшем сезоне Витоло принял участие в  40 матчах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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