Витоло стал игроком «Атлетико»

Полузащитник «Севильи» Витоло перешел в мадридский «Атлетико».

Как сообщает официальный сайт «матрасников», контракт с 27-летним игроком подписан до 2022 года.

Отмечается, что к команде Витоло присоединится в 2018 году, из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков. Первую половину сезона хавбек проведет в «Лас-Пальмасе».

В прошедшем сезоне Витоло принял участие в 40 матчах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.