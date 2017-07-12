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«Советский спорт» разыгрывает билеты на матч Суперкубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» разыгрывает две пары билетов на матч Суперкубка России между чемпионом страны «Спартаком» и обладателем Кубка России «Локомотивом».

Игра состоится в эту пятницу (14 июля) в Черкизово и начнется в 21:30 по московскому времени.

Для того чтобы стать участником розыгрыша необходимо выполнить следующие условия:

- Быть подписчиком группы «Советский спорт» в социальной сети ВКонтакте!

- Сделать репост записи себе на стену в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #язаспартак или #язалоко!

Итоги конкурса мы подведем в пятницу! Победителей выберем с помощью генератора случайных чисел, которые должны будут приехать в редакцию за билетами!

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