«Советский спорт» разыгрывает билеты на матч Суперкубка России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» разыгрывает две пары билетов на матч Суперкубка России между чемпионом страны «Спартаком» и обладателем Кубка России «Локомотивом».
Игра состоится в эту пятницу (14 июля) в Черкизово и начнется в 21:30 по московскому времени.
Для того чтобы стать участником розыгрыша необходимо выполнить следующие условия:
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Итоги конкурса мы подведем в пятницу! Победителей выберем с помощью генератора случайных чисел, которые должны будут приехать в редакцию за билетами!
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