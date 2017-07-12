Blizzard объявила о покупке первых команд Overwatch League
Компания Activision Blizzard объявила о покупке первых команд Overwatch League семью спортивными магнатами, а также компаниями в сфере традиционного спорта и киберспорта.
Новыми владельцами команд стали:
- Роберт Крафт — президент и исполнительный директор Kraft Group и команды «Нью-Инглэнд Пэтриотс» (Бостон);
- Джефф Уилпон — соучредитель и партнер Sterling.VC, операционный директор команды «Нью-Йорк Метс» (Нью-Йорк);
- Ной Уинстон — исполнительный директор организации Immortals (Лос-Анджелес);
- Бен Спунт — исполнительный директор и соучредитель Misfits Gaming (Майами-Орландо);
- Энди Миллер — президент и основатель NRG Esports (Сан-Франциско);
- NetEase (Шанхай);
- Кевин Чу — соучредитель Kabam (Сеул).
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