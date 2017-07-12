Физиотерапевт Сан Мартин приступил к работе в «Спартаке»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Аргентинский физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, входящий в тренерский штаб сборной России, приступил к работе в московском «Спартаке».
Отметим, Мартин ранее работал в московском «Динамо», а с 2016 года начал трудиться в сборной России.
Сегодня. Тарасовка. Роман Зобнин, реабилитолог Диего Мантовани и новый физиотерапевт «Спартака», аргентинец Серхио Габриэль де Сан Мартин. pic.twitter.com/V9d7Z7nfII— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 июля 2017 г.
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