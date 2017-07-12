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«МЮ» предлагает Дайеру 70 тысяч фунтов в неделю

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

Как сообщает The Guardian, «красные дьяволы» готовы выложить за игрока сборной Англии 50 млн фунтов. Клуб предлагает хавбеку 70 тысяч фунтов в неделю.

«Шпоры» уже дали понять, что не при каких условиях не отпустят своего футболиста.

Ранее сообщалось, что клуб постарается приобрести полузащитника «Челси» Неманью Матича с которым Жозе Моуринью работал в «Челси». Однако, СМИ утверждают, что «синие» не собираются отпускать игрока в «Юнайтед».

В минувшем сезоне 23-летний Дайер провел во всех турнирах 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года, а портал Transfermarkt.de оценивает англичанина в 22 млн евро.

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