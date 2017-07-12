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«Барселона» по инициативе Вальверде отказалась от возвращения Бельерина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Sports.es, «Барселона» выбыла из борьбы за защитника сборной Испании Эктора Бельерина.

Согласно источнику, новый тренерский штаб каталонского клуба во главе с Эрнесто Вальверде сомневается в целесообразности этого трансфера. Отмечается, что наставник сине-гранатовых не впечатлен игрой футболиста и не видит его в стартовом составе. 

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагает за своего воспитанника 40 млн евро. «Арсенал», который владеет правами на игрока, не собирается отпускать его этим летом.

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