Виталий Мутко: Перевод профессионального бокса под контроль ФБР - шаг вперед
Источник: ТАССКомментарии
Вице-премьер РФ Виталий Мутко позитивно оценил перевод профессионального бокса в РФ под юрисдикцию Федерации бокса России.
«Это ожидаемое и анонсированное решение с точки зрения развития бокса, это нормально. Профессиональный бокс вытекает из любительского, поэтому все должно развиваться в едином ключе. Тем более что сейчас Международная ассоциация бокса дает возможность профессионалам участвовать в Олимпийских играх, открылись несколько профессиональных турниров. Это современная тенденция. Плюс есть организация, экономика, распределение средств, которые могли бы идти на развитие детского бокса. Это правильно, это движение вперед», — цитирует Мутко ТАСС.
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