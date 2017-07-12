Дауд представлен в качестве игрока дортмундской «Боруссии» (фото)
Источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии
Как сообщает пресс-служба дортмундской «Боруссии», сегодня, 12 июля, клуб заключил соглашение с полузащитником Махумудом Даудом.
Отмечается, что контракт игрока, последним клубом которого была менхенгладбахская «Боруссия», рассчитан до 2022 года. В стане «шмелей» хавбек будет выступать под номером 19.
👋 Stippvisite vor der Asien-Reise: Herzlich willkommen, Mo #Dahoud! pic.twitter.com/x0IwdIVmUK— Borussia Dortmund (@BVB) 12 июля 2017 г.
В минувшем сезоне бундеслиги 21-летний Дауд провел 28 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.
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