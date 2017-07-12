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Дауд представлен в качестве игрока дортмундской «Боруссии» (фото)

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Как сообщает пресс-служба дортмундской «Боруссии», сегодня, 12 июля, клуб заключил соглашение с полузащитником Махумудом Даудом.

Отмечается, что контракт игрока, последним клубом которого была менхенгладбахская «Боруссия», рассчитан до 2022 года. В стане «шмелей» хавбек будет выступать под номером 19.

В минувшем сезоне бундеслиги 21-летний Дауд провел 28 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

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