Дауд представлен в качестве игрока дортмундской «Боруссии» (фото)

читайте также

«ПСЖ» объявил о переходе Дани Алвеса Защитник сборной Бразилии Дани Алвес продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Хамес Родригес: За место в стартовом составе «Баварии» придется побороться, но я могу играть на трех позициях Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес проводит свою первую пресс-конференцию в качестве игрока мюнхенской «Баварии».

Витоло стал игроком «Атлетико» Полузащитник «Севильи» Витоло перешел в мадридский «Атлетико».

«Бавария» отдала Родригесу номер Дугласа Косты (фото) Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Колумбии Хамесом Родригесом.

Корян перешел в «Локомотив» Нападающий Аршак Корян подписал контракт с московским «Локомотивом».

Алексей Чернов: Перед подписанием контракта не мог уснуть Голкипер «Уфы» Алексей Чернов, перешедший в уфимский клуб из «Калуги», поделился своими впечатлениями от трансфера.

Бывший полузащитник «Зенита» Власов стал игроком «Динамо СПб» «Динамо СПб» подписало контракт с 32-летним полузащитником Олегом Власовым, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Рамос пожелал Хамесу Родригесу удачи в новом клубе, но только не Лиге чемпионов Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пожелал бывшему одноклубнику Хамесу Родригесу удачной карьеры в новом клубе.

Сегодня «Бавария» проведет презентацию Хамеса Родригеса По информации немецкого таблоида Bild, уже сегодня, 12 июля, «Бавария» проведет официальную презентацию колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, арендованного у мадридского «Реала».

«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Марсель» объявил о возвращении Манданда Голкипер «Кристал Пэлас» Стив Манданда перешел в «Марсель», сообщает официальный сайт французского клуба.

По зову «Папы Карло». Как «Бавария» и Хамес нашли друг друга 11 июля герой чемпионата мира-2014 Хамес Родригес на правах аренды перешел из «Реала» в «Баварию».

Защитник сборной Молдавии Армаш прибыл в расположение «Анжи» Защитник сборной Молдавии по футболу Игорь Армаш прибыл в расположение «Анжи», сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

«Арсенал» объявил о подписании контракта с сербским полузащитником «Осасуны» Сербский опорный полузащитник Горан Чаушич подписал двухлетний контракт с тульским «Арсеналом». Об этом информирует официальный сайт команды.

«Монако» объявил о переходе голкипера «Осасуны» Альваро Фернандес Льоренте стал игроком «Монако». Об этом информирует официальный сайт клуба.

«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде Рязанцева «Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде полузащитника Александра Рязанцева до конца сезона-2017/18. Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

«Бавария» может выкупить Хамеса у «Реала» за 32 млн евро Как сообщает Sport Bild, аренда Хамеса Родригеса обойдется «Баварии» в 10 млн евро.

На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале» Трансферная сага с уходом Хамеса Родригеса подошла к концу. Игрок сборной Колумбии отправился покорять многотысячные стадионы бундеслиги.

Карл-Хайнц Румменигге: Анчелотти очень хотел видеть Хамеса в «Баварии» Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал трансфер полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.