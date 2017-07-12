Призовой фонд TI 2017 установил рекорд по сумме призового фонда в киберспорте
Призовой фонд The International 2017 превысил 20 770 460 долларов и установил новый рекорд по сумме призового фонда в киберспорте.
The International 2017 now has the LARGEST Prize Pool in the history of esports. OH YEAHHHH!! #TI7 pic.twitter.com/2e1Ndc8QRS— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 12 июля 2017 г.
Призовой фонд чемпионата формируется за счет 25% от продаж внутриигровых предметов. Фонд будет расти вплоть до окончания турнира.
The International 2017 пройдет с 7 по 12 августа в Сиэтле.
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