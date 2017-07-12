Николай Цулыгин: «Салават» попробует избежать прошлогодних проблем

Тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поведал о задачах команды на грядущий сезон.

«Самое главное, чтобы хоккеисты были готовы физически. Хорошо передвигались по льду и быстро соображали. Я работаю со всеми. Мы разбираем тренировки, во всех упражнениях я должен подсказывать. Я сначала должен понять эти упражнения, а уже потом подсказывать ребятам. Нам сразу сказали, что Томи будет заниматься нападающими, Ханну защитниками. Я вместе с Вирту.

Главная ошибка в подготовке к прошлому сезону? Я не могу это обсуждать, ведь меня не было в команде. Сложно что-то сказать. Главное, чтобы у нас в этом году такого не было.

Выделять сейчас кого-то из молодых не хочу. Ребята стараются, выкладываются на полную. Дай бог, чтобы у них получилось», – цитирует Цулыгина «БИЗНЕС Online».