Игорь Денисов станет капитаном «Локо» в отсутствие Чорлуки
Полузащитник Игорь Денисов выйдет с капитанской повязкой в матче со «Спартаком».
- Семин сказал, что на данный момент я буду капитаном. Не вижу никаких проблем. А так наш капитан - Чорлука, ждём, когда он вернётся на поле.
- Наблюдали ли за матчами сборной России на КК-2017?
- Смотрел каждую игру, переживал за ребят. Немножко не повезло, надеюсь, на ЧМ они сыграют лучше.
- Позднее начало матча как-то влияет на вас?
- Я играл много матчей ЛЧ, которые начинаются в 22.45 по Москве. Не вижу ничего страшного.
- «Спартак» только 8 числа получил свои медали. На них это как-то скажется?
- Не верю, что у них были какие-то мероприятия. Они уже праздновали и очень неплохо, как я видел.
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