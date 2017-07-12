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Игорь Денисов станет капитаном «Локо» в отсутствие Чорлуки

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник Игорь Денисов выйдет с капитанской повязкой в матче со «Спартаком». 

- Семин сказал, что на данный момент я буду капитаном. Не вижу никаких проблем. А так наш капитан - Чорлука, ждём, когда он вернётся на поле. 

- Наблюдали ли за матчами сборной России на КК-2017? 
- Смотрел каждую игру, переживал за ребят. Немножко не повезло, надеюсь, на ЧМ они сыграют лучше. 

- Позднее начало матча как-то влияет на вас? 
- Я играл много матчей ЛЧ, которые начинаются в 22.45 по Москве. Не вижу ничего страшного. 

- «Спартак» только 8 числа получил свои медали. На них это как-то скажется? 
- Не верю, что у них были какие-то мероприятия. Они уже праздновали и очень неплохо, как я видел. 

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