Юрий Семин: Назначил Денисова капитаном, так как он не безразличен к игре
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему принял решение назначить Игоря Денисова капитаном команды.
- Вы назначили капитаном Денисова. Почему?
- Я вижу в нем игрока, который может быть принципиальным по всем вопросам, руководит на поле, не безразличен в игре. Гилерме очень сложно руководить из ворот всем процессом. Поэтому выбрал Денисова, - сказал Семин на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок России.
- Я вижу в нем игрока, который может быть принципиальным по всем вопросам, руководит на поле, не безразличен в игре. Гилерме очень сложно руководить из ворот всем процессом. Поэтому выбрал Денисова, - сказал Семин на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок России.
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