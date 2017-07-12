Сразу два игрока «Манчестер Юнайтед» могут перейти в «Вест Бромвич»

Как сообщает Daily Mirror, наставник «Вест Бромвича» Тони Пьюлис планирует укрепить этим летом защитную линию.

Согласно источнику, валлийский специалист хочет видеть в рядах своей команды сразу двух игроков «Манчестер Юнайтед» – Криса Смоллинга и Фила Джонса. Отмечается, что после прихода Виктора Линделефа оба защитника сборной Англии задумались о смене клубной прописки.

Ранее сообщалось, что наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью недоволен работой Смоллинга, но при этом специалист рассчитывает на Джонса и никуда его не отпустит.