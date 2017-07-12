Олег Шатов: Надеемся, что в этом году у «Зенита» все сложится

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов оценил подготовку к грядущему сезону, а также рассказал о планах питерской команды.

«Лишь начало сезона покажет, как команда готова к нему. Сборы прошли очень продуктивно и в плане физической подготовки, и в плане тактики. В команде появилось много новых игроков, и нам еще потребуется какое-то время, чтобы сыграться, но мы понимаем, что мы – «Зенит», и у нас есть только одна цель – побеждать.

Третье место, которое мы занимали два года подряд, мы сами считаем большой неудачей, ведь каждый футболист хочет выступать в Лиге чемпионов. Также не нужно забывать, что мы должны приносить команде и городу титулы. Надеемся, что в этом году у нас все сложится», – цитирует игрока клубная пресс-служба.