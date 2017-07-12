Месут Озил: Чувствую себя хорошо в «Арсенале»
Источник: Goal.comКомментарии
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил заявил, что хочет надолго остаться в лондонском клубе.
«Безусловно, мое предпочтение — оставаться здесь. «Арсенал» — отличный клуб, и я всегда говорил, что чувствую себя тут очень хорошо. Как только все вернутся в Лондон, мы сядем и обсудим будущее. На данный момент самое главное — это наша предсезонная подготовка. Нам нужно тренироваться и тренироваться», — цитирует Озила Goal.
В прошедшем сезоне Озил провел 44 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.
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