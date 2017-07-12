Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Китайский спурт: Депре и Сотников одержали победы, Baicmotor в топ-5

Комментарии

Сириль Депре одержал уверенную победу на пятом этапе ралли «Шёлковый путь» и приблизился к лидеру категории внедорожников Себастьену Лёбу, а пилоты «КАМАЗ-мастер» завоевали для челнинского гиганта первый хет-трик по ходу ралли.

На пятом этапе ралли «Шёлковый путь» экипажам предстояло преодолеть 484 километра спецучастка, проложенного по наиболее живописным степям Казахстана. Впрочем, наслаждаться пейзажем у спортсменов времени не было — многочисленные смены направления и навигационные ловушки стали для спортивных экипажей серьёзным вызовом.

Среди внедорожников лучше всех с ним справился Сириль Депре и его штурман Давид Кастера. Экипажу Peugeot не было равных, и на всех отметках Депре с Кастерой ставили быстрейшее время. Лидер гонки Себастьен Лёб предпочёл не рисковать и прошёл этап в спокойном темпе, что обернулось потерей 17 с лишним минут и лишь пятым местом на этапе. Лёб, тем не менее, сохраняет уверенное преимущество в общем зачёте — Депре уступает партнёру по команде более 50 минут. Вторую подряд неудачу потерпел Стефан Петерансель. После аварии накануне француз вернулся в гонку, но на пятом этапе на его Peugeot возникли технические проблемы, стоившие экипажу 50 минут.

Лучшими внедорожниками после Peugeot на пятом этапе стали автомобили Baicmotor Racing Team, прибавляющую с каждым днём. Накануне Кристиан Лавьей показал третье время, а сегодня инициативу перехватили его партнёры: Лю Яньгуй занял второе место, а Лу Бинлун расположился на четвёртой позиции. Между ними на третью строчку вклинился Брайс Мензис, который остаётся последней надеждой X-Raid MINI, поскольку его напарник Язид Аль-Раджи сегодня вновь потерял полчаса и отстаёт в общем зачёте уже на шесть часов.

В генеральной классификации Лёб и Депре сохраняют за собой первое и второе места, а их ближайшим преследователем стал Брайс Мензис. Американский гонщик, для которого это первый большой марафон в карьере, смог отобрать третью позицию у Кристиана Лавьея, у которого за 60 километров до финиша отказали тормоза, — в этой борьбе двух пилотов разделяют 13 минут ровно. На пятой строчке расположился опытнейший Хань Вей на багги Geely SMG, а вслед за ним в классификации Чжоу Юн, Жером Пелише и Эуженио Амос.

В классе Т2 австралиец Адриан ди Лалло из Isuzu Motorsport на пятом этапе отыграл у Акиры Миуры более 40 минут, и теперь опережает гонщика Toyota Autobody почти на час — дуэлянтов разделяют 51 минута и 46 секунд. Причиной такого поворота событий стало казалось бы фатальное повреждение автомобиля японца. На видеосъемке с этапа видно как разрушена передняя правая подвеска автомобиля. Тем не менее Toyota на голом ободе всё-таки довезла экипаж до финиша.

В категории грузовиков первый триумф по ходу седьмого издания ралли «Шёлковый путь» одержал «КАМАЗ-мастер». Более того, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов, занявшие первое и второе места, проехали спецучасток быстрее всех легковых внедорожников, за исключением Peugeot Депре, и стали, таким образом, вторым и третьим в «абсолютном» зачёте. С третьим временем к финишу пришёл Эдуард Николаев, на четвёртой строчке расположился Сергей Вязович, а пятым стал Айрат Мардеев, который из-за прокола шины потерял более 25 минут.

Победитель предыдущего этапа Мартин Коломы из Tatra Buggyra Racing вылетел с трассы и застрял в рыхлом грунте, из-за чего потерял порядка сорока минут и лишился лидерства в общем зачёте. Ещё больше не повезло Жерару де Рою — на его новом Iveco лопнул правый лонжерон кабины, из-за чего экипажу пришлось свернуть со спецучастка и добираться до бивуака дорогами общего пользования. Продолжить гонку голландец сможет только с многочисленными пенализациями.

Турнирную таблицу по итогам пяти этапов возглавляет Дмитрий Сотников, на второй позиции идёт его партнёр по команде Антон Шибалов — два экипажа «КАМАЗ-мастер» разделяют 48 секунд. Мартин Коломы откатился на третью позицию и уступает «Синей Армаде» 15 с половиной минут. Айрат Мардеев занимает четвёртую строчку, он в 23 минутах от лидера. Пятёрку сильнейших замыкает казахстанский пилот Артур Ардавичус — теперь он главная надежда команды De Rooy Iveco.

К 16 часам по времени ралли караван участников начал прибывать на бивуак, и вместе с ними на стоянке гонки встали экипажи «Ассистанс» — сервисные автомобили, везущие параллельным маршрутом запасные детали и вспомогательное оборудование. На пятом этапе водителям «Ассистанс» предстояло преодолеть 766 километров дистанции, и несмотря на усталость, которая начинает накапливаться у невидимых героев гонки, они продолжают путь, чтобы помочь своей команде добиться максимального результата.

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ГО ЭТАПА

Внедорожники

  1. Сириль Депре (Peugeot Sport) - 4ч30:00

  2. Лю Яньгуй (Baicmotor Racing Team) +6:26

  3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +14:02

  4. Лу Бинлун (Baicmotor Racing Team) +17:00

  5. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +17:40

Грузовики

  1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 4ч32:17

  2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +4:03

  3. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +9:47

  4. Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +16:10

  5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +26:20

ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ

Внедорожники

  1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) - 13ч43:50

  2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +50:16

  3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1ч15:30

  4. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1ч28:30

  5. Хань Вей (Geely SMG) +1ч30:56

Грузовики

  1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 4ч32:17

  2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +0:48

  3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +15:27

  4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +23:23

  5. Артур Ардавичус (Astana Motorsports Team De Rooy Iveco) +56:03

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Сотников: В течение дня все постоянно менялось, все время что-то происходилоГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял седьмое место.Русские снова всех спасли. Как пилоты «КАМАЗ-мастер» стали героямиРусские снова всех спасли. Как пилоты «КАМАЗ-мастер» стали героямиРалли-марафон «Шелковый путь» лишился бы нескольких лидеров на четвертом этапе, если бы не самоотверженность российских гонщиков.Мартин Коломы: Едем на максимуме, изо всех сил давим на педаль газаГонщик команды «Татры» Мартин Коломы прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого чех занял первое место.Айрат Мардеев: Особенно не рисковали, потому что еще десять дней впередиГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял пятое место.Коломы – победитель 4-го этапа «Шелкового пути», Шибалов – 4-йЗавершился четвертый этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал представитель «Татры» Мартин Коломы.Прощай, Раша Федераша! Или, почему гонщики обнимаются с березкамиПрощай, Раша Федераша! Или, почему гонщики обнимаются с березкамиРалли-марафон «Шелковый путь» покидает просторы России и отправляется покорять бескрайние казахские степи.Дмитрий Сотников: К счастью, машина выдержала, проехали без потерьПилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты второго дня «Шелкового пути», по итогам которого экипаж россиянина занял пятое место.«После этого я полюбил Россию». Американец о русском бездорожье«После этого я полюбил Россию». Американец о русском бездорожьеАмериканский пилот Mini рассказал, почему влюбился в нашу страну.Мартин ван ден Брик: Мы прошли этап неплохо, обогнали несколько грузовиковПобедитель второго этапа «Шелкового пути» Мартин ван ден Брик поделился впечатлениями от гонки.Айрат Мардеев: Все столкнулись с проблемами. МАЗ перевернулся, Аль-Раджи в канаве торчитПилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты второго дня «Шелкового пути», по итогам которого экипаж россиянина занял шестое место.Антон Шибалов: Сегодняшней участок получился еще сложнее, чем вчераПилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал результаты второго дня «Шелкового пути», по итогам которого экипаж россиянина занял четвертое место.Ван ден Бринк выиграл 2-й этап «Шелкового пути» в классе грузовиков, Шибалов - 4-й, Сотников - 5-йЗавершился второй этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал пилот «Рено» Мартин ван ден Бринк.Мартин Коломы: Было очень узко и скользко, но нам это сыграло на рукуГонщик команды «Татра» Мартин Коломы прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого чех занял первое место.Антон Шибалов: Машина ехала будто по снегу в заносе, плюс много деревьев и кустовГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял восьмое место.Жерар де Рой: Грязь и влажность сделали наш деньГонщик команды «Ивеко» Жерар де Рой прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого голландец занял пятое место.Айрат Мардеев: Главная сложность трассы в том, что она скользкая, грязная и мокраяГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял 14-е место.Коломы – победитель первого этапа «Шелкогового пути» в классе грузовиков, Шибалов – 8-йЗавершился первый этап ралли-марафона «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал гонщик «Татры» Мартин Коломы.Самые грязные девочки российского спорта. Почему вы должны смотреть ралли-рейдыСамые грязные девочки российского спорта. Почему вы должны смотреть ралли-рейдыЗавершился первый этап ралли-марафона «Шелковый путь», протянувшийся из Москвы до Чебоксар.Жерар де Рой: На «Шелковом пути» будет веселее и сложнее, чем на «Дакаре»Гонщик «Ивеко» Жерар де Рой поделился ожиданиями от предстоявшего ралли-марафона «Шелковый путь».«Мужчины не смогут проехать мимо!» Вы просто обязаны следить за «Шелковым путем»«Мужчины не смогут проехать мимо!» Вы просто обязаны следить за «Шелковым путем»«Советский спорт» пообщался с организаторами и главными звездами ралли-рейда «Шелковый путь» за сутки до старта гонки.
Футбол
«Бавария» отдала Родригесу номер Дугласа Косты (фото)
Футбол
Сергей Прядкин обратился к российским болельщикам с просьбой вести себя адекватно
Футбол
Артем Ребров: Теперь мне нужно доказывать тем людям, которые считают, что я не смогу повторить успех
Бокс
Федор Чудинов: Сейчас профессиональный бокс в России будет регулироваться на государственном уровне
все новости