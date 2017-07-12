Китайский спурт: Депре и Сотников одержали победы, Baicmotor в топ-5

Сириль Депре одержал уверенную победу на пятом этапе ралли «Шёлковый путь» и приблизился к лидеру категории внедорожников Себастьену Лёбу, а пилоты «КАМАЗ-мастер» завоевали для челнинского гиганта первый хет-трик по ходу ралли.

На пятом этапе ралли «Шёлковый путь» экипажам предстояло преодолеть 484 километра спецучастка, проложенного по наиболее живописным степям Казахстана. Впрочем, наслаждаться пейзажем у спортсменов времени не было — многочисленные смены направления и навигационные ловушки стали для спортивных экипажей серьёзным вызовом.

Среди внедорожников лучше всех с ним справился Сириль Депре и его штурман Давид Кастера. Экипажу Peugeot не было равных, и на всех отметках Депре с Кастерой ставили быстрейшее время. Лидер гонки Себастьен Лёб предпочёл не рисковать и прошёл этап в спокойном темпе, что обернулось потерей 17 с лишним минут и лишь пятым местом на этапе. Лёб, тем не менее, сохраняет уверенное преимущество в общем зачёте — Депре уступает партнёру по команде более 50 минут. Вторую подряд неудачу потерпел Стефан Петерансель. После аварии накануне француз вернулся в гонку, но на пятом этапе на его Peugeot возникли технические проблемы, стоившие экипажу 50 минут.

Лучшими внедорожниками после Peugeot на пятом этапе стали автомобили Baicmotor Racing Team, прибавляющую с каждым днём. Накануне Кристиан Лавьей показал третье время, а сегодня инициативу перехватили его партнёры: Лю Яньгуй занял второе место, а Лу Бинлун расположился на четвёртой позиции. Между ними на третью строчку вклинился Брайс Мензис, который остаётся последней надеждой X-Raid MINI, поскольку его напарник Язид Аль-Раджи сегодня вновь потерял полчаса и отстаёт в общем зачёте уже на шесть часов.

В генеральной классификации Лёб и Депре сохраняют за собой первое и второе места, а их ближайшим преследователем стал Брайс Мензис. Американский гонщик, для которого это первый большой марафон в карьере, смог отобрать третью позицию у Кристиана Лавьея, у которого за 60 километров до финиша отказали тормоза, — в этой борьбе двух пилотов разделяют 13 минут ровно. На пятой строчке расположился опытнейший Хань Вей на багги Geely SMG, а вслед за ним в классификации Чжоу Юн, Жером Пелише и Эуженио Амос.

В классе Т2 австралиец Адриан ди Лалло из Isuzu Motorsport на пятом этапе отыграл у Акиры Миуры более 40 минут, и теперь опережает гонщика Toyota Autobody почти на час — дуэлянтов разделяют 51 минута и 46 секунд. Причиной такого поворота событий стало казалось бы фатальное повреждение автомобиля японца. На видеосъемке с этапа видно как разрушена передняя правая подвеска автомобиля. Тем не менее Toyota на голом ободе всё-таки довезла экипаж до финиша.

В категории грузовиков первый триумф по ходу седьмого издания ралли «Шёлковый путь» одержал «КАМАЗ-мастер». Более того, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов, занявшие первое и второе места, проехали спецучасток быстрее всех легковых внедорожников, за исключением Peugeot Депре, и стали, таким образом, вторым и третьим в «абсолютном» зачёте. С третьим временем к финишу пришёл Эдуард Николаев, на четвёртой строчке расположился Сергей Вязович, а пятым стал Айрат Мардеев, который из-за прокола шины потерял более 25 минут.

Победитель предыдущего этапа Мартин Коломы из Tatra Buggyra Racing вылетел с трассы и застрял в рыхлом грунте, из-за чего потерял порядка сорока минут и лишился лидерства в общем зачёте. Ещё больше не повезло Жерару де Рою — на его новом Iveco лопнул правый лонжерон кабины, из-за чего экипажу пришлось свернуть со спецучастка и добираться до бивуака дорогами общего пользования. Продолжить гонку голландец сможет только с многочисленными пенализациями.

Турнирную таблицу по итогам пяти этапов возглавляет Дмитрий Сотников, на второй позиции идёт его партнёр по команде Антон Шибалов — два экипажа «КАМАЗ-мастер» разделяют 48 секунд. Мартин Коломы откатился на третью позицию и уступает «Синей Армаде» 15 с половиной минут. Айрат Мардеев занимает четвёртую строчку, он в 23 минутах от лидера. Пятёрку сильнейших замыкает казахстанский пилот Артур Ардавичус — теперь он главная надежда команды De Rooy Iveco.

К 16 часам по времени ралли караван участников начал прибывать на бивуак, и вместе с ними на стоянке гонки встали экипажи «Ассистанс» — сервисные автомобили, везущие параллельным маршрутом запасные детали и вспомогательное оборудование. На пятом этапе водителям «Ассистанс» предстояло преодолеть 766 километров дистанции, и несмотря на усталость, которая начинает накапливаться у невидимых героев гонки, они продолжают путь, чтобы помочь своей команде добиться максимального результата.



РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ГО ЭТАПА

Внедорожники

Сириль Депре (Peugeot Sport) - 4ч30:00 Лю Яньгуй (Baicmotor Racing Team) +6:26 Брайс Мензис (X-Raid MINI) +14:02 Лу Бинлун (Baicmotor Racing Team) +17:00 Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +17:40

Грузовики

Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 4ч32:17 Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +4:03 Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +9:47 Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +16:10 Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +26:20

ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ

Внедорожники

Себастьен Лёб (Peugeot Sport) - 13ч43:50 Сириль Депре (Peugeot Sport) +50:16 Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1ч15:30 Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1ч28:30 Хань Вей (Geely SMG) +1ч30:56

Грузовики