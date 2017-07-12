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Шмурнов прокомментировал заявление Червиченко о лимите в российском футболе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов не оставил без внимания заявление бывшего владельца московского «Спартака» Андрея Червиченко.

Последний ранее заявил следующее: «Критикой лимита просто покрывают полный коллапс системы подготовки резерва», – приводит слова Червиченко Sportbox.

Эту запись репостнул Шмурнов, написав следующее: «Господи, да все ровно наоборот! Лимитом в свое время просто попытались покрыть полный коллапс системы подготовки».

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