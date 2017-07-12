Шмурнов прокомментировал заявление Червиченко о лимите в российском футболе
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов не оставил без внимания заявление бывшего владельца московского «Спартака» Андрея Червиченко.
Последний ранее заявил следующее: «Критикой лимита просто покрывают полный коллапс системы подготовки резерва», – приводит слова Червиченко Sportbox.
#Футбол Андрей Червиченко: «Критикой лимита просто покрывают полный коллапс системы подготовки резерва»https://t.co/2qZ6KGblnP pic.twitter.com/5sQNwTcufY— Sportbox (@Football_SB) 12 июля 2017 г.
Эту запись репостнул Шмурнов, написав следующее: «Господи, да все ровно наоборот! Лимитом в свое время просто попытались покрыть полный коллапс системы подготовки».
Господи, да все ровно наоборот! Лимитом в своё время просто попытались покрыть полный коллапс системы подготовки... https://t.co/aigYhsGD0O— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 12 июля 2017 г.